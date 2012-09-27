Эта задача будет интересна тем, у кого есть доступ к IPN-response от PayPal на основе любого проекта. Я готов оплатить товар на вашем проекте своей картой. От вас требуется предоставить только дамп ответа от PayPal ...
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://ugg.com.ua/ Необходимо разработать парсер, который будет брать все товары с http://www.uggaustralia.com/ и поддерживать их в актуальном состоянии на исходном сайте. Не могу указать бюджет, так как не представляю, сколько это может стоить. Укажите, пожалуйста, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо добавить на сайт, который продает угги в Украине, все разделы, которые имеются на основном сайте uggaustralia.com. Оплата - 0.5$ за каждый новый раздел. Новый разделов порядка 50.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо создать каталог церквей Украины. Более подробное описание во вложении. Предупреждаю сразу, если вы не знаете, что такое система контроля версий, можете даже не браться. Если докажете и аргументируете, что бюджет должен быть больше - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
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