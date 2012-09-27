Есть сайт http://ugg.com.ua/ Необходимо разработать парсер, который будет брать все товары с http://www.uggaustralia.com/ и поддерживать их в актуальном состоянии на исходном сайте. Не могу указать бюджет, так как не представляю, сколько это может стоить. Укажите, пожалуйста, ...