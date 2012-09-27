vvt800

Андрей Окнов vvt800

 
37 летУкраина/Херсон
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Платежные данные от PayPal. Интеграция PayPal

    $50

    Эта задача будет интересна тем, у кого есть доступ к IPN-response от PayPal на основе любого проекта. Я готов оплатить товар на вашем проекте своей картой. От вас требуется предоставить только дамп ответа от PayPal ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг каталога товаров

    Есть сайт http://ugg.com.ua/ Необходимо разработать парсер, который будет брать все товары с http://www.uggaustralia.com/ и поддерживать их в актуальном состоянии на исходном сайте. Не могу указать бюджет, так как не представляю, сколько это может стоить. Укажите, пожалуйста, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Каталог церквей Украины

    $500

    Необходимо создать каталог церквей Украины. Более подробное описание во вложении. Предупреждаю сразу, если вы не знаете, что такое система контроля версий, можете даже не браться. Если докажете и аргументируете, что бюджет должен быть больше - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
ZhukV
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Каталог церквей Украины
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оплата вовремя! Сотрудничеством доволен.
Все сделано в лучшем виде.
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