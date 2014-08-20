Платежные данные от PayPal. Интеграция PayPal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок114 просмотров

Эта задача будет интересна тем, у кого есть доступ к IPN-response от PayPal на основе любого проекта. Я готов оплатить товар на вашем проекте своей картой. От вас требуется предоставить только дамп ответа от PayPal по моей оплате. Это нужно для того, чтобы проверить свою виртуальную карту банка-эмитента. Далее мне потребуется от вас консультация по вопросам интеграции PayPal на мой сайт.

11 лет назад
vvt800
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров