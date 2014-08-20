Спецификация будет выслана лично исполнителю. Срок - 4 дня.
Платежные данные от PayPal. Интеграция PayPal
Эта задача будет интересна тем, у кого есть доступ к IPN-response от PayPal на основе любого проекта. Я готов оплатить товар на вашем проекте своей картой. От вас требуется предоставить только дамп ответа от PayPal по моей оплате. Это нужно для того, чтобы проверить свою виртуальную карту банка-эмитента. Далее мне потребуется от вас консультация по вопросам интеграции PayPal на мой сайт.
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