Спецификация будет выслана лично исполнителю. Срок - 4 дня.
Нужен скрипт для аукциона
Нужен скрипт который автоматически будет ставить ставки на аукцион транспортных компаний по заранее выставленных параметров.
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