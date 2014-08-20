Нужен скрипт для аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Нужен скрипт который автоматически будет ставить ставки на аукцион транспортных компаний по заранее выставленных параметров.

11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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