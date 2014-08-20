Crossposting в социальные сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Добрый день.

требуется написать PHP скрипт который предоставит возможность публикации контента в социальные сети, такие как Facebook, Twitter, G+, VK.

если нужно получить токены, значит должна присутствовать форма для его запроса и т.п.

итоговый результат, функция наподобии.

crosspost($title,$body,$image,$social_network).

сразу указывайте сроки и стоимость.

PHP
11 лет назад
dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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