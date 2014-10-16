Убрать автоматический редирект и лишний код

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Завершен4 заявки141 просмотр

пример редиректа который нужно отключить

/fatt-father-%E2%80%93-fatherhood/ -> /fatt-father-fatherhood/

также отключить автоматическую генерацию лишнего кода на каждом посте

пример кода который генерируется -> #.U_Sl6vmunzo

Все это нужно вылечить и объяснить как устранять.

11 лет назад
dreamer888
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Рекомендую ++
Андрей отличный заказчик. Работаем с ним довольно давно. Всем рекомендую!

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Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад