Починить корзину заказа

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Сайт real-life.com.ua, нужно исправить работу корзины (сейчас с первого шага оформления заказа невозможно перейти дальше).

Движок магазина webasyst 5

Webasyst
11 лет назад
anggyre
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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