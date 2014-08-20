Необходимо создать виджет интеграции с внешней телефонией для amoCRM. Задачи виджета: 1. Получение списка входящих звонков 2. Соединения пользователя с другим абонентом (Click2Call) 3. Получение списка звонков за определённый период 4. ...
Сделать на сайт парсер
У нас сайтов с фильмами можно скачивать и качать на сервер фильмы, с парсером конечно было бы удобней. опишите как вы видите работу парсера, как и откуда он будет парсить?
так же укажите цену
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