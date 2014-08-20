Работа с 1c-Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок100 просмотров

Добрый день, требуется исправление фильтра цены и кв.м. на сайте 1karkas.ru

попробуйте зайти и найти дома указав цену или квадратные метры, поймете проблему.

Так же есть другие задачи которые обсудим непосредственно с кандидатом.

11 лет назад
redp
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов

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