Добрый день! Имеется рабочий сайт без CMS, необходимо доработать на нем некоторый функционал, а именно: 1. Прикрутить модуль отправки сообщений с формы на электронку. 2. Прикрутить подгрузку динамического контента во всплывающее ...
Простая форма с легким дизайном
Надо сверстать страничку (в приложении), сделать форму для заполнения данных и данные сохранять в БД. Прикрутить экспорт данных из базы в Excel (готовый скрипт предоставлю).
Оплата Вебмани
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://evelen.ru/ 1) необходимо прикрутить на сайт модуль позволяющий создать раздел со справочными материалами 2) буквально с месяц назад что-то произошло с jquery скриптами "имеются и другие задачи по сайту. но уже чуть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap. В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Вот подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/o6p25ocye2ybjt0/%D0%A2%D0%97_RIOJA.docx Оценив, укажите пожалуйста цены и срокиВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется хороший программист 1С-Битрикс на постоянную основу с гражданством РФ на сдельную оплату труда. Оклад - 35000 рублей. При договоренности вышлем агентский договор. Отправьте документ с: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Требуется написать 'одноразовый' парсер для создания автокаталога. Суть задачи в следующем: 1. Нужно взять данные по маркам автомобилей с сайта авто.ру (марка, модель|класс, технические характеристики) 2. Для реализации схожей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим скрипт авторизации на али, для последующего парсинга списка заказов, сделанных пользователем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна консультация программиста по скайпу, умеющего создавать скрипты на чистом php в back-end, js и разработанных на основе фреймворка.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен вот такой кабинет инвестора с настройкой всех данных в админке https://lk.legionfg.ru/site/login Возможно ли написать данный скрипт не имея ТЗ? Если да, пишите стоимость и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад