Простая форма с легким дизайном

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок179 просмотров

Надо сверстать страничку (в приложении), сделать форму для заполнения данных и данные сохранять в БД. Прикрутить экспорт данных из базы в Excel (готовый скрипт предоставлю).

Оплата Вебмани

11 лет назад
readweb
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$70
1 день
Все сделано! Спасибо!
Работать с Игорем очень комфортно! Он очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад