Доработки на magento

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http://evelen.ru/

1) необходимо прикрутить на сайт модуль позволяющий создать раздел со справочными материалами

2) буквально с месяц назад что-то произошло с jquery скриптами

"имеются и другие задачи по сайту. но уже чуть менее приоритетные.

второй пункт сейчас горит если честно, потому как многие инструменты без работы скриптов ведут себя некорректно. а скрипты "отвалились" в одночасье.

подозреваю что это связанно с обновлением jqery, но я не специалист, и как восстановить их работу не могу знать"

jQueryMagento
11 лет назад
olga-1991
Ольга 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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