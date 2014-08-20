Доработки на magento

http://evelen.ru/

1) необходимо прикрутить на сайт модуль позволяющий создать раздел со справочными материалами

2) буквально с месяц назад что-то произошло с jquery скриптами

"имеются и другие задачи по сайту. но уже чуть менее приоритетные.

второй пункт сейчас горит если честно, потому как многие инструменты без работы скриптов ведут себя некорректно. а скрипты "отвалились" в одночасье.

подозреваю что это связанно с обновлением jqery, но я не специалист, и как восстановить их работу не могу знать"