Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap. В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или ...
Доработки на magento
1) необходимо прикрутить на сайт модуль позволяющий создать раздел со справочными материалами
2) буквально с месяц назад что-то произошло с jquery скриптами
"имеются и другие задачи по сайту. но уже чуть менее приоритетные.
второй пункт сейчас горит если честно, потому как многие инструменты без работы скриптов ведут себя некорректно. а скрипты "отвалились" в одночасье.
подозреваю что это связанно с обновлением jqery, но я не специалист, и как восстановить их работу не могу знать"
Заявки фрилансеров
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