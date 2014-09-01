Фото на сайте

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Завершен1 заявка115 просмотров

Необходимо уменьшить размер фото при загрузке на сервер, доработать вывод

фото на страницах сайта, вывод внешних ссылок и др.

11 лет назад
Golubok
Ирина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$100
10 дней
Работа была выполнена качественно, в установленные сроки с учетом всех пожеланий заказчика.
Довольна сотрудничеством с Ириной. Большой спасибо за четкую постановку задачи, своевременную оплату и приятное общение.

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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