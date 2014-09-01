Нужно настроить создание поддоменов на nginx в автоматическом режиме, например, по созданию папки в дирректории сайта. Созданная папка и должна являться новым поддоменом.
Фото на сайте
Необходимо уменьшить размер фото при загрузке на сервер, доработать вывод
фото на страницах сайта, вывод внешних ссылок и др.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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