Фото на сайте

Необходимо создать интернет-магазин. Есть PSD файлы, нужно из них сделать тему для Opencart. Все должно быть в точность как в исходных файлах. Вот ссылка на исходные файлы магазина детских вещей http://themeforest.net/item/tukatuku-shop-bootstrap-ecommerce-psd-templates/5545230?WT.ac=search_thumb&WT.oss_phrase=baby&WT.oss_rank=26&WT.z_author=alvinbenson ...