Есть форум. http://chuguevforum.com/ На форуме есть система поиска, которую надо улучшить. ------------------------------------------------------------------- Сейчас ищет только по целому слову или фразе, а нужно искать по фрагменту слова или фразы. ...
Яндекс Острова
создание файла яндекс-острова с последующей валидацией через яндекс-вебмастер. сайт www.procoolers.ru, за основу взять или каталог или имеющийся фильтр товаров. Движок Joomla 2.5, Joomshopping 3.14
Предпочтение отдается зарегистрированным в системе продолжительное время, с наличием положительных отзывов.
Просьба сразу указывать стоимость
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