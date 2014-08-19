Яндекс Острова

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Закрыт1 заявка112 просмотров

создание файла яндекс-острова с последующей валидацией через яндекс-вебмастер. сайт www.procoolers.ru, за основу взять или каталог или имеющийся фильтр товаров. Движок Joomla 2.5, Joomshopping 3.14

Предпочтение отдается зарегистрированным в системе продолжительное время, с наличием положительных отзывов.

Просьба сразу указывать стоимость

Joomla
11 лет назад
aleksei_dudin
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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