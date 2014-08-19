Програмировние сайта скидок/купонов

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Закрыт9 заявок166 просмотров

Предварительно ищутся программисты и верстальщики для проекта типа http://goodplace.com.ua/

Дизайн будет наш.

Нужна вилка цен и портфолио.

Более детально в ЛС.

11 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров