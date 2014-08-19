Есть сайт luxprof.ru (cms — opencart Version 1.5.5.1.1) 1.Необходимо сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара определенного поставщика (товаров около 450) (http://www.luxprof.ru/sl-2169-ingrid) Изображение должно быть такого рода ...
Оптимизация БД, битрикс
Есть сайт на битриксе, частенько выходит DB query error.
Please try later.
Нужно решение данной проблемы, что предложите?
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