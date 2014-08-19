Cделать поле для вставки flash изображения opencar

Есть сайт luxprof.ru (cms — opencart Version 1.5.5.1.1)

1.Необходимо сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара определенного поставщика (товаров около 450) (http://www.luxprof.ru/sl-2169-ingrid)

Изображение должно быть такого рода -Скидка при заказе данного товара через корзину!

2.А также ввести скидку (чтобы размер скидки можно было варьировать для каждого поставщика) в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзину

Простыми словами — нужно мигающее, привлекающее внимание изображение на профиле всех товаров либо под фото, либо рядом (Скидка 10% (для примера) при заказе данного товара через корзину!). И чтобы эта скидка вычиталась из общей цены товара при оформлении его через корзину

просьба к фрилансерам — это нужно сделать быстро. Пишите свои пожелания насчет цены