Битрикс мелкие доработки. Сегодня
Cделать поле для вставки flash изображения opencar
Есть сайт luxprof.ru (cms — opencart Version 1.5.5.1.1)
1.Необходимо сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара определенного поставщика (товаров около 450) (http://www.luxprof.ru/sl-2169-ingrid)
Изображение должно быть такого рода -Скидка при заказе данного товара через корзину!
2.А также ввести скидку (чтобы размер скидки можно было варьировать для каждого поставщика) в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзину
Простыми словами — нужно мигающее, привлекающее внимание изображение на профиле всех товаров либо под фото, либо рядом (Скидка 10% (для примера) при заказе данного товара через корзину!). И чтобы эта скидка вычиталась из общей цены товара при оформлении его через корзину
просьба к фрилансерам — это нужно сделать быстро. Пишите свои пожелания насчет цены
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