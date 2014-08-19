Исправить положение блока на Android 4.2.2

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Сайт boccara.ru шапка (position: fixed;) в браузере Android 4.2.2 плавает при скроле страницы. Можно посмотреть в эмуляторе https://www.manymo.com/

Нужно исправить или подскажите причину и способ.

Android
11 лет назад
atanikov
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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