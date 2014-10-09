Доработки сайта на Drupal

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Требуется программист,разбирающийся в Drupal,для небольшой доработки сайта на этой CMS. Подробности скину. Бюджет 500 руб. Оплата wmr (или в крайнем случае ЯД) после приёмки результата.

В случае успешного сотрудничества,хотели бы работать и в дальнейшем,над сайтами на различных движках.

Drupal
11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gubarev_a
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Всё норм,всё было сделано.
Рекомендую. Свое слово заказчик держит.

Заявки фрилансеров

gubarev_a
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад