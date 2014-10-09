Доработки сайта на Drupal

Требуется программист,разбирающийся в Drupal,для небольшой доработки сайта на этой CMS. Подробности скину. Бюджет 500 руб. Оплата wmr (или в крайнем случае ЯД) после приёмки результата.

В случае успешного сотрудничества,хотели бы работать и в дальнейшем,над сайтами на различных движках.