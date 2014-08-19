Есть дизайн нарисованный (PSD) + описание как должны открываться фото (всплывающие окна). Нужно сделать саму страничку. Всего гдето "6 страниц" (участков страницы). (белый фон, фотки в виде плитки, при наведении на фото оно ...
Создание проекта
Создание сайта также разработка программного обеспечения для персональных компьютеров под операционную систему Windows (XP/7/8).
Задача сайта – заключается в том чтобы предоставить возможность регистрации пользователей с
последующей продажей П.О. для выполнения действий и передача результата (данных) с ПК в базу данных портала для последующей обработки данных и вывода их в индивидуальную административную панель пользователя.
Разработка предусматривает создание Исполнителем информационного Интернет-сайта, предназначенного для работы в среде Microsoft Windows, Mac, Linux для просмотра наиболее распространенными браузерами: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, IE (11-10-9).
Пр1. Создать ПО под Windows 7,8 для синхронизации с этим сервисом: получение
данных из БД и отправки данных с локального компьютера(далее просто ЛК)
обратно на сервис или на другой указанный адресс. ПО выполняет ряд
спецефических задач: умеет использовать ресурсы ЛК под настроенные профили и
обрабатывать определённую информацию. ПО должно работать только при наличии
интернета. Процедура: пользователь авторизируется, происходит синхронизация с
БД на сервисе и далее запуск обработки информации. Постоянный мониторинг
сервисом результатов работы ПО на ЛК. ПО имеет современный интерфейс и
юзерфрендли мониторинг.
2. Разработаь удобную, интуитивно понятную адм.панель и личный кабинет для
пользователей. Личный кабинет содержит: статистику работы программы на
ЛК(время рабты в сек, количество заработанных денег по тарифу, дата и время
активного использоания ПО). Функционал для настройки кабинета: безопасность,
личный счёт(денежные единицы), информация о доступных профилях работы ПО и
условиях покупки.
Активация ссылки на скачивание ПО после её приобретения. Оправка пин кода по
телефону для активации ПО на ЛК.
Требования:
1. Выбор языка программирования ПО и фрэймворка за исполнителем (Delphi, .Net,
C++ – не важно, хоть fortran).
2. Помимо самого написания ПО, специалист должен владеть PHP, JS и знать
OpenCart. !!! Очень важно !!! ПО и админ.панель со всеми условиями делает ОДИН
человек. По всем предложениям писать на почту. В письме ,просьба, указать опыт работы с разработкой ПО под ОС, схожие проекты и, если возможно, ссылки на них.
Указать свой skype для связи. Все подробности при разговоре . На сообщение отправьте ТЗ или есть ТЗ будут игнорироваться ,все материалы после собеседования.
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