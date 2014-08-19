Создание проекта

Создание сайта также разработка программного обеспечения для персональных компьютеров под операционную систему Windows (XP/7/8).

Задача сайта – заключается в том чтобы предоставить возможность регистрации пользователей с

последующей продажей П.О. для выполнения действий и передача результата (данных) с ПК в базу данных портала для последующей обработки данных и вывода их в индивидуальную административную панель пользователя.

Разработка предусматривает создание Исполнителем информационного Интернет-сайта, предназначенного для работы в среде Microsoft Windows, Mac, Linux для просмотра наиболее распространенными браузерами: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, IE (11-10-9).

Пр1. Создать ПО под Windows 7,8 для синхронизации с этим сервисом: получение

данных из БД и отправки данных с локального компьютера(далее просто ЛК)

обратно на сервис или на другой указанный адресс. ПО выполняет ряд

спецефических задач: умеет использовать ресурсы ЛК под настроенные профили и

обрабатывать определённую информацию. ПО должно работать только при наличии

интернета. Процедура: пользователь авторизируется, происходит синхронизация с

БД на сервисе и далее запуск обработки информации. Постоянный мониторинг

сервисом результатов работы ПО на ЛК. ПО имеет современный интерфейс и

юзерфрендли мониторинг.

2. Разработаь удобную, интуитивно понятную адм.панель и личный кабинет для

пользователей. Личный кабинет содержит: статистику работы программы на

ЛК(время рабты в сек, количество заработанных денег по тарифу, дата и время

активного использоания ПО). Функционал для настройки кабинета: безопасность,

личный счёт(денежные единицы), информация о доступных профилях работы ПО и

условиях покупки.

Активация ссылки на скачивание ПО после её приобретения. Оправка пин кода по

телефону для активации ПО на ЛК.

Требования:

1. Выбор языка программирования ПО и фрэймворка за исполнителем (Delphi, .Net,

C++ – не важно, хоть fortran).

2. Помимо самого написания ПО, специалист должен владеть PHP, JS и знать

OpenCart. !!! Очень важно !!! ПО и админ.панель со всеми условиями делает ОДИН

человек. По всем предложениям писать на почту. В письме ,просьба, указать опыт работы с разработкой ПО под ОС, схожие проекты и, если возможно, ссылки на них.

Указать свой skype для связи. Все подробности при разговоре . На сообщение отправьте ТЗ или есть ТЗ будут игнорироваться ,все материалы после собеседования.