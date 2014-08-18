Нужен спец java и бд оракл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Что необходимо сделать.

Имеется система на сервере, состоящая из базы данных oracle и json запросов для вывода информации.

Необходимо используя существующий протокол получить XML данные (поддержка имеется) в нужном формате. Большинство запросов делаются в виде HTML get запроса. Инструкция и описание будет прилагаться.

Для тех значений, к которым напрямую обратиться нельзя - необходимо найти путь в базе данных и взять их в сыром виде.

Всего нужно генерить в XML суммарно около 40-50 значений.

Сервер установлен ms Windows. Php, CGI, java поддержка включены.

HTMLJavaPHP
11 лет назад
ac1q
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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