Поправить немного скрипт Callme 1.9.1

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Добавить в скрипт Callme 1.9.1 функцию "прикрепить файл" или "вставить файл", чтобы можно было загрузить фотку или файл.

11 лет назад
polovets
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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