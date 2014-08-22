Скрипт для парсера

Второй скрипт. Для второго сайта. http://www.c-and-a.com/de/

Необходимо создать «парсер-форму» (программу), которая при «вставке» данного типа ссылки, парсила бы страницу и разносила информацию в Exsel.

Т.е. вставил одновременно 10, 20 или 30 ссылок такого типа с сайта и получил 1 файл табличной формы.

Какая информация меня интересует:

Ссылка (на страницу) =

Наименование = Wattiertes Bü gel-Bikinitop

Описание = всё что после BESCHREIBUNG =

Bikinitop mit dekorativem Wickeldetail vorn. Modell mit vorgeformten, leicht wattierten Bü gelcups, die den Busen anheben und formen. Breite Bindebä nder im Nacken und auf dem Rü cken. (Größ e 75 E und 80 E haben Verschluss mit Metallschließ e im Rü cken.)

Тип = DETAILS только это = 8% Elasthan, 92% Polyamid

Цвет = FARBE:= Schwarz, Blau, Dunkelblau, Rot, Grau, Beige (через запятую и пробел)

Размер = 75A, 80A, 75B, 80B, 85B, 75C, 80C, 85C, 75D, 80D, 85D, 75E, 80E (через запятую и пробел)

Цена = …

Картинка = ***.jpg

Между картинками ставим знак |||

Если пройти по ссылке то можно заметить, что один и тот же товар имеет несколько цен.

Это связано с тем, что на некоторые цвета объявлена скидка.

Так вот, там где цена одинаковая это одна строка, там, где цена другая, новая строка.

Необходимо сделать замену символов Ä = A, ä = a, Ö = O, ö = o, ß = s, Ü = U, ü= u, ê = e

В итоге должен получится Exsel файл.