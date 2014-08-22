Скрипт для парсера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Второй скрипт. Для второго сайта. http://www.c-and-a.com/de/

Необходимо создать «парсер-форму» (программу), которая при «вставке» данного типа ссылки, парсила бы страницу и разносила информацию в Exsel.

Т.е. вставил одновременно 10, 20 или 30 ссылок такого типа с сайта и получил 1 файл табличной формы.

Какая информация меня интересует:

Ссылка (на страницу) =

Наименование = Wattiertes Bü gel-Bikinitop

Описание = всё что после BESCHREIBUNG =

Bikinitop mit dekorativem Wickeldetail vorn. Modell mit vorgeformten, leicht wattierten Bü gelcups, die den Busen anheben und formen. Breite Bindebä nder im Nacken und auf dem Rü cken. (Größ e 75 E und 80 E haben Verschluss mit Metallschließ e im Rü cken.)

Тип = DETAILS только это = 8% Elasthan, 92% Polyamid

Цвет = FARBE:= Schwarz, Blau, Dunkelblau, Rot, Grau, Beige (через запятую и пробел)

Размер = 75A, 80A, 75B, 80B, 85B, 75C, 80C, 85C, 75D, 80D, 85D, 75E, 80E (через запятую и пробел)

Цена = …

Картинка = ***.jpg

Между картинками ставим знак |||

Если пройти по ссылке то можно заметить, что один и тот же товар имеет несколько цен.

Это связано с тем, что на некоторые цвета объявлена скидка.

Так вот, там где цена одинаковая это одна строка, там, где цена другая, новая строка.

Необходимо сделать замену символов Ä = A, ä = a, Ö = O, ö = o, ß = s, Ü = U, ü= u, ê = e

В итоге должен получится Exsel файл.

11 лет назад
rair
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$30
2 дня
Всё ок. Всё сделано так как надо. Задержал на 2 часа... но зато сделал намного лучше, чем мне хотелось...
Спасибо, был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт для сайта

    Нужно сделать скрипт для кино сайта.Движок сайта DLE 10.x Работа скрипта заключается в следующем когда я ставлю галочку в админке, при добавлении фильма, вместо плеера выводится текст

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер картинок десктоп

    $50

    Нужен десктоп парсер, есть csv файл с именами файлов, есть сайт донор на котором есть эти картинки, нужно спарсить картинки. http://www.wikihow.com/Main-Page нужен работающий парсер нужны исходники парсера предпочтительно ...

    Java
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Класс/Поделится в Одноклассниках

    Есть фрейм После нажатия на кнопку "Класс" всплывает окошко, с кнопкой опубликовать. Требуется спрятать это окно и нажимать кнопку "Опубликовать" с помощью javascript. Т.е. пользователю не должно показываться popup ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Opencart

    $250

    Добрый день! сайт: aventcompany.ru Хотел бы найти специалиста по данной цмс. Необходимо внести множество правок в существующий интеренет магазин: чпу правка по модулям правки по структуре каталога подробнее в ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Web service данные на странице личного кабинета

    Общие параметры: Бизнес задача - создание страницы личного кабинета пользователя, на которой отображаются заказы оформленные через стороннюю систему за выбранные период времени. 1. Для сайта на базе Joomla 2.5 предполагается использование стандартного функционала ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Java developer

    Очень нужны Java Developers (Strong Middle /Senior) на большой и интересный проект, высоконагруженная система, современный стэк.

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP программист, на постоянную-удаленную работу

    $1200

    Ищем PHP программиста на интересную работу, кастомные решения и их дальнейшая поддержка. Это не создание однотипных сайтов. Требования - Знание PHP от 2х лет - Знание принципов ООП - ...

    CSSJavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад