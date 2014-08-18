Интерактивный WEB интерфейс с картой Google Maps

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Для сенсорного киоска требуется создание интерактивного WEB интерфейса

Разрешение экрана – Full HD (1920x1080)

Контент - интерактивный справочник для отеля.

3 категории:

- Об отеле,

- Карта города,

- Погода,

В разделе «Об отеле» - фотографии отеля с перелистыванием с помощью стрелок;

В разделе «Карта города» - интерактивная карта Goggle Map c привязкой к POI (Point of Interest) и построению маршрутов. Количество POI - 10

В разделе «Погода» - прогноз погоды на три дня (температура, влажность, осадки) с возможность выбора города из списка.

Интерфейс должен быть многоязычным:

- русский

- голландский;

- французский;

- английский;

- немецкий.

Карты с навигацией, с использованием API GoogleMaps

Пример: http://map.place-to-meet.ru/

11 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров