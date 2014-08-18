PHP программист, на постоянную-удаленную работу

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки240 просмотров

Ищем PHP программиста на интересную работу, кастомные решения и их дальнейшая поддержка. Это не создание однотипных сайтов.

Требования

- Знание PHP от 2х лет

- Знание принципов ООП

- Умение работать в комманде

- Письменный английский язык

- Отвественность

Условия работы

- полный рабочий день (для студентов 4–5 курсов можем сделать исключение)

- плавающий график

- первые два месяца испытательный срок

Зарплата — по результатам собеседования до 1200$

Пишите лучшие проекты в которых участвовали, как оцениваете уровень знаний по PHP, JS, CSS

В ответ вышлю тестовые вопросы

CSSJavaScriptPHP
11 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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