Программирование сайта-каталога

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо выполнить веб-программирование сайта-каталога.

Имеется верстка сайта.

Особенность сайта: многоуровневый фильтр.

Необходимо подобрать CMS, выполнить заключительный этап по запуску сайта.

11 лет назад
Sotrudnichestvo
Ильсур 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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