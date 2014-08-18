Нужен парсер с польского сайта http://allegro.pl/czesci-samochodowe-620 Товар спарсен по критерием: Запчасть(тнвд) Марка авто(ауди) Модель(а8) Обьем двигателя(4.2) Номер запчасти(есть в описании\не всегда) Пояснение(адекватный перевод с поьского)верхняя шапка Цена ...
Доработки в Joomla (Компонент Adsmanager)
Нужно исправить несколько моментов в компоненте Adsmanager, на движке Joomla.
Прошу писать людей тех кто действительно силен в программировании модулей и т.д
Пишите свои Skype
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