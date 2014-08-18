Исправить ошибки в парсере Cian

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Это скрипт парсера телефонных номеров с сайта cian.ru под денвер.

Он парсит некоторые категории корректно, типа 'm_pr_kv', - Продажа квартир в Москве, а некоторые некорректно, типа 'm_pr_kom',

Надо сделать так, чтобы оно работало.

Проблема, предварительно, в том, что ссылки в скрипте указаны некорректно для некоторых типов.

Надо проверить их корректность, исправить и предоставить ПОЛНОСТЬЮ рабочий скрипт.

Нужно чтобы все категории по Москве и Мо были разбиты на пакеты и чтобы оно парсило в итоге то, что прописано в скрипте.

Для знающего, работы на 20 минут, предлагайте адекватные цены.

11 лет назад
sashusha
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров