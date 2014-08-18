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Исправить ошибки в парсере Cian
Это скрипт парсера телефонных номеров с сайта cian.ru под денвер.
Он парсит некоторые категории корректно, типа 'm_pr_kv', - Продажа квартир в Москве, а некоторые некорректно, типа 'm_pr_kom',
Надо сделать так, чтобы оно работало.
Проблема, предварительно, в том, что ссылки в скрипте указаны некорректно для некоторых типов.
Надо проверить их корректность, исправить и предоставить ПОЛНОСТЬЮ рабочий скрипт.
Нужно чтобы все категории по Москве и Мо были разбиты на пакеты и чтобы оно парсило в итоге то, что прописано в скрипте.
Для знающего, работы на 20 минут, предлагайте адекватные цены.
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