Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок237 просмотров

Нужно создать сайт по ТЗ:

http://sites78.ru/site.pdf

Интересует сроки, цена и CMS

11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров