Доработка корзины Virtuemart 2 на Joomla 2.5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Есть сайт http://5.sait67.ru. Нам нужно доработать корзину, чтобы при изменении количества товаров автоматически изменялся вес, одновременно с ценой. Сейчас он изменяется только при обновлении страницы.

Joomla
11 лет назад
reft
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделал за полдня. Чем мне очень помог. Я остался доволен и результатом и ценой.
Заказчик надёжный, знает чего хочет и корректно формулирует. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад