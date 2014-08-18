Нужно внести некоторые правки в модули DLE 10.2: 1. DLE Board: починить форму добавления объявлений. 2. Bullet Energy: сделать урл категорий транслитом. 3. Каталог организаций: сделать урл категорий транслитом. ...
Доработка корзины Virtuemart 2 на Joomla 2.5
Есть сайт http://5.sait67.ru. Нам нужно доработать корзину, чтобы при изменении количества товаров автоматически изменялся вес, одновременно с ценой. Сейчас он изменяется только при обновлении страницы.
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