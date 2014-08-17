Нужен скрипт: всплывающее окно - контактная форма

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок169 просмотров

Сайт доставки продуктов на Parallels Web Presence Builder. Нужен скрипт - при нажатии на кнопку "Заказать" должно появиться всплывающее окно, в которое клиент внесет кол-во продуктов и свои контакты. Заказ отправляется на e-mail.

11 лет назад
Vladeymir
Владимир 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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