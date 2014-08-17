Убрать ссылки

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно на сайте в тексте убрать ссылки если это возможно пример

http://dom-semua.ru/popylar-diets/184-ovochnai-die...

И нужно сделать тизерный скрипт для перелинковки вот ссылка на скрипт — Код тизерного блока — http://adne.info/trafik-perelink/

500 wmr

11 лет назад
dimon3d16
Денис 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров