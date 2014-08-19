Скрипт - лайтбокс открывается через 20 секунд

Необходимо реализовать такой функционал

Через 20 секунд от захода посетителя на сайт (не важно, на какую страницу он зашёл) открывается лайтбокс с предложением (картинка в приложении). Лайтбокс выходит только один раз для каждого гостя.

В скрипте время срабатывания задать переменной, чтоб я мог его менять.

Должно работать во всех современных десктопных и мобильных браузерах, и IE от 8-ой версии.

Сайт на Joomla, подгружает jQuery и другую фигню, естественно, не должно возникать конфликтов.