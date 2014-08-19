Скрипт - лайтбокс открывается через 20 секунд

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Завершен2 заявки170 просмотров

Необходимо реализовать такой функционал

Через 20 секунд от захода посетителя на сайт (не важно, на какую страницу он зашёл) открывается лайтбокс с предложением (картинка в приложении). Лайтбокс выходит только один раз для каждого гостя.

В скрипте время срабатывания задать переменной, чтоб я мог его менять.

Должно работать во всех современных десктопных и мобильных браузерах, и IE от 8-ой версии.

Сайт на Joomla, подгружает jQuery и другую фигню, естественно, не должно возникать конфликтов.

JoomlajQuery
11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа точно в срок, помощь в установке, адекватное общение. Рекомендую к сотрудничеству
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад