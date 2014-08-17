Ищем Российских разработчиков в ОАО

$30000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок522 просмотра

Крупное ОАО подбирает веб-разработчиков в команду на сдельной основе в проекты массового пользования типа Авито (название ОАО - в ПМ).

Требуемые знания: PHP, Ajax, MySQL

Обязательное условие - гражданство РФ

Оплата сдельная, за каждый логический блок. Общая сумма выплат одному программисту по проекту может достигать 30 тыс usd (разработки могут занять более года)

Возьмем всех толковых.

Каждому прошедшему проверку выдаем акции компании.

AJAXMySQLPHP
11 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров