Требуется создать сайт, аналогичный http://usainua.com.ua плюс-минус поменять расположение.
Ищем Российских разработчиков в ОАО
Крупное ОАО подбирает веб-разработчиков в команду на сдельной основе в проекты массового пользования типа Авито (название ОАО - в ПМ).
Требуемые знания: PHP, Ajax, MySQL
Обязательное условие - гражданство РФ
Оплата сдельная, за каждый логический блок. Общая сумма выплат одному программисту по проекту может достигать 30 тыс usd (разработки могут занять более года)
Возьмем всех толковых.
Каждому прошедшему проверку выдаем акции компании.
Заявки фрилансеров
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