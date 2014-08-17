Нужен человек, работающий с CMS Amiro. Работа вроди бы несложная, но очень сжатые сроки. Связывайтесь по скайпу.
Доработка для ИМ на Simpla
Доброго времени суток,
нужна доработка для ИМ на Simpla, ТЗ прикладываю.
Очень желателен опыт работы с этой CMS.
Прошу сразу указывать цену и срок, другие заявки рассматривать не буду.
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