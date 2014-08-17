Доработка для ИМ на Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Доброго времени суток,

нужна доработка для ИМ на Simpla, ТЗ прикладываю.

Очень желателен опыт работы с этой CMS.

Прошу сразу указывать цену и срок, другие заявки рассматривать не буду.

11 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад