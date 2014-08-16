Работа с Амиро CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Нужен человек, работающий с CMS Amiro. Работа вроди бы несложная, но очень сжатые сроки. Связывайтесь по скайпу.

11 лет назад
websitecreate
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров