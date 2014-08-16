После удаления модуля из корзины, и повторной установки - пишет "успешно установлен", но модуль не появляется в списке. Прошу писать тех кто знает в чём проблема.
Работа с Амиро CMS
Нужен человек, работающий с CMS Amiro. Работа вроди бы несложная, но очень сжатые сроки. Связывайтесь по скайпу.
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