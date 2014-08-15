Php-скрипт nslookup

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Закрыт4 заявки246 просмотров

Функция для определения IP у доменов/субдоменов через указанный DNS-сервер.

Пример:

include("nslookup.php");

$IP=nslookup("vasja.host.ru","ns.host.ru");

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Предпочтительный метод оплаты - PayPal

p.s. Можно использовать готовый скрипт, но главное чтобы он работал как описано выше.

PHP
11 лет назад
misiny
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров