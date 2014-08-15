Срочно исправить ошибку

Front-end разработчик для браузерной игры Требуется JS разработчик для создания front-end пошаговой браузерной игры. Основные требования: - Знание Threejs фреймворка. - Умение работать с html5, canvas. ...
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