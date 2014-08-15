Разыскивется веб программист.

Работа удаленная/на дому.

Требования:

- Опыт веб-разработки от 1 года.

- Wordpress и Joomla с закрытыми глазами. (это будут основные задачи)

- Умения разбираться в чужом коде.

- PHP / MySQL

- HTML/CSS. Верстка с PSD макетов.

- Javascript. (не ниже среднего)

- Ангийский язык на техническом уровне или выше

- Базовое знание SEO приветствуется.

- Наличие скайпа, телефона и email – обязательно

- Желание задавать вопросы. Уравновешенная психика, стресоустойчивость, и прочее для комфортной работы...

Условия:

Попроектная занятость, далее – постоянная удаленная работа, полная занятность.

Программист ищется на длительный срок.

Если вы программист с завышеной самооценкой – лучше пропустите эту вакансию.

Если вы гуру программирования и ваше время стоит дорого – лучше пропустите эту вакансию.

Если у вас много работы с вашими прошлыми заказчиками – лучше пропустите эту вакансию.

Рассматриваем все варианты.

В своей заявке укажите желаемый оклад в месяц при заняточти 8 часов в день / 5 дней в неделю.

Укажите ссылки на разработанные проекты или портфолио.

Начните свою заявку со слов -wordpress- что б убедится, что вы дочитали условия до конца и со всем согласились. Кандидаты не указавшие слово код в начале своей заявки будут отброшены автоматически.

Жду как минимум по 3 вопроса от каждого кандидата.

Только Украина.