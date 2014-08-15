Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...
Удалить вирусы с сайта joomla 2.5
Есть сайт на джумла, бекап с акибы дам исполнителю.
Требования:
Обнаружена массовая рассылка электронных писем, ведущаяся из скриптов.
Найти и обезвредить, так чтобы потом через неделю опять такого не случилось.
Давали сайт специалистам и оплатили заказ, вирусы были удалены и через 2-3 дня снова блокировка срабатывала.
Оплата после проверки хостингом на наличие вредоносного кода.
От вас опыт, сроки и оплата.
В понедельник посмотрю все заявки
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