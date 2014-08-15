Удалить вирусы с сайта joomla 2.5

Есть сайт на джумла, бекап с акибы дам исполнителю.

Требования:

Обнаружена массовая рассылка электронных писем, ведущаяся из скриптов.

Найти и обезвредить, так чтобы потом через неделю опять такого не случилось.

Давали сайт специалистам и оплатили заказ, вирусы были удалены и через 2-3 дня снова блокировка срабатывала.

Оплата после проверки хостингом на наличие вредоносного кода.

От вас опыт, сроки и оплата.

В понедельник посмотрю все заявки