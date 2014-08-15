Скрипт с монетизацией

Нужно разработать скрипт - сплав социальной сети, блога, форума и партнерской программы.

- Социальная сеть - упрощенная версия. Без видеоплеера, аудиоплеера и фотоальбомов. Так же без автоматического обновления контента на странице юзера в реальном времени.

В социальной сети можно выбрать два вида регистрации: бесплатная и платная(имеет больше возможностей а так же шанс зарабатывать).

-Миничат между пользователями.

-Партнерская программа с включением реферальных ссылок каждому пользователю.

-Оплата внутри сайта должна производиться с применением систем Единого Кошелька или аналогов.

Вывод денег пользователю возможен лишь по заявкам, после активации от модератора на киви кошелек.

-Новости на главной.

-Сайт доступен на двух языках (Русс-Англ)

-Удобное администрирование.

Полный ТЗ в личку.