Решить проблему в проекте на Symfony2

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Закрыт1 заявка165 просмотров

В проекте на Symfony2 не создается таблица sylius_sales в базе данных при выполнении команды php app/console doctrine:schema:update --force. Все вопросы присылайте на почту. Оплата 1000 руб. Ссылка на файлы: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVV2EyejVIVzNNaEU/edit?usp=sharing

PHP
11 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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