Партнерская программа

Всем здравствуйте, требуется сделать партнерскую программу.

Вообще в идеале можно копию сделать этого: http://www.osiaffiliate.com/demo2.htm

Подключаться будет по API или предлагайте свои варианты.

Смысл партнерской программы: клиент зарегистрировался, взял баннер уже со своей реферальной ссылкой и разместил у себя на сайте. От продажи получает определенный процент.

Пишите сроки и стоимость.