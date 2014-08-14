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Партнерская программа
Всем здравствуйте, требуется сделать партнерскую программу.
Вообще в идеале можно копию сделать этого: http://www.osiaffiliate.com/demo2.htm
Подключаться будет по API или предлагайте свои варианты.
Смысл партнерской программы: клиент зарегистрировался, взял баннер уже со своей реферальной ссылкой и разместил у себя на сайте. От продажи получает определенный процент.
Пишите сроки и стоимость.
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