Фильтрация кол-ва товаров на странице

1. Сделать функционал галереи так, чтобы при увеличенном размере картинки, были стрелки вправо влево для прокрутки фотографий. (http://gec.kz/node/828 Сейчас фотография открывается одна, ее нужно закрывать, открывать следующую и тд.)

2. Сделать на сайт кнопочку вверх. Когда страница длинная и человек начинает скролить ее вниз, нужно чтобы появлялась кнопочка стрелка вверх, при нажатии которой страница сразу прокрутилась на начало и исчезла. пример такой кнопки на этом сайте слева http://coral-life.kz/pokupaj-so-skidkoj

3. На страницах сайта есть список квартир, домов и тд. На каждой стр-це отображаются всего 5 квартир и внизу идет листалка страницы. Мне нужно, чтобы на странице отображалось по умолчанию 10 квартир и вверху в каком нибудь уголочке стоял фильтр, чтобы можно было выбрать из выпадающего списка количество кв. на стр. Допустим 20,30,40,50 и все. пример принципа работы http://zinar.kz/index.php?route=product/category&path=75&limit=50

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