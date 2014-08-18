Добавить блок в оформление заказа.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки152 просмотра

Добавить блок в оформление заказа и в pdf-счет.

Подробное т.з. пристегнуто к проекту.

Просьба писать реальные сроки и стоимость.

Наличие скайп.

11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано очень быстро. На все вопросы получил ответы!
Хорошо обьяснил задачу, быстро оплатил, порядочный и честный заказчик

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад