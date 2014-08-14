Подключить Bitcoin к сайту

Есть сайт на самописной CMS. Нужно помочь текущему программисту в подключением приема оплаты через Bitcoin. И сделать автоматические выплаты пользователям на их кошельки Bitcoin. Напрямую или через API – без разницы. C CMS разбираться не придется. Эту заботу возьмет на себя текущий программист. Сайт должен принимать платежи на 1 кошелек. У администратора должны быть возможность свободного управления битками на этом кошельке. Так же по запросу пользователей с этого кошелька на кошельки пользователей должны быть автоматические выплаты. То есть пользователь заказал – выплата ему пошла сама.