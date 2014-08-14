В джанго-проекте нужно натянуть готовую верстку на бек с частичной доработкой бека. Учебный сайт. На сайте предусмотрено 3 уровня пользователей с разными возможностями: manager, преподаватель, студент.
Скрипт агрегации счетчиков статистики LiveInternet
Необходимо написать скрипт на PHP, который будет собирать в таблицу данные по просмотрам, хостам, изменению по сравнении с предыдущим периодом (стандартный функционал LI) и позицию рейтинга в каталоге LI для нескольких своих сайтов.
Другими словами, все что отображается на главной странице при заходе в LI.
Суть работы скрипта:
1) Ежечасно снимать данные счетчика и позиции сайта в рейтинге (если участвует)
2) Отображать текущие данные для времени кратные часу (к примеру, сейчас 12:35, но данные отображаются для 12:01)
3) Отображать разницу теущих данных по отношению к данным за вчерашний день, за этот же день прошлой недели и этот же день 4й недели (условно месяца) для:
3.1) Хостов
3.2) Просмотров
3.3) Рейтинга
Отображаться все это должно в виде таблицы. Для входа нужно использовать базовую авторизацию. Все настройки должны быть в конфиге.
Уточнение: для всех сайтов будет доступ осуществляться по гостевому паролю.
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