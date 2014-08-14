Скрипт агрегации счетчиков статистики LiveInternet

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Необходимо написать скрипт на PHP, который будет собирать в таблицу данные по просмотрам, хостам, изменению по сравнении с предыдущим периодом (стандартный функционал LI) и позицию рейтинга в каталоге LI для нескольких своих сайтов.

Другими словами, все что отображается на главной странице при заходе в LI.

Суть работы скрипта:

1) Ежечасно снимать данные счетчика и позиции сайта в рейтинге (если участвует)

2) Отображать текущие данные для времени кратные часу (к примеру, сейчас 12:35, но данные отображаются для 12:01)

3) Отображать разницу теущих данных по отношению к данным за вчерашний день, за этот же день прошлой недели и этот же день 4й недели (условно месяца) для:

3.1) Хостов

3.2) Просмотров

3.3) Рейтинга

Отображаться все это должно в виде таблицы. Для входа нужно использовать базовую авторизацию. Все настройки должны быть в конфиге.

Уточнение: для всех сайтов будет доступ осуществляться по гостевому паролю.

PHP
11 лет назад
promoIT
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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