Требуется выполнить подключение к CPA системы AdPro (с ручной проверкой статусов действий). Техзадание вышлю исполнителю.
Нужно удалить видео с YouTube
Нужен специалист, который сможет отмониторить скандальные видео на YouTube и удалить их.
Видео рейтинговое.
На некоторых каналах количество просмотров зашкаливает 500тыс.
Кто готов взяться за работу прямо сегодня?
Пишите в приватные сообщения.
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