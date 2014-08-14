Нужно удалить видео с YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка225 просмотров

Нужен специалист, который сможет отмониторить скандальные видео на YouTube и удалить их.

Видео рейтинговое.

На некоторых каналах количество просмотров зашкаливает 500тыс.

Кто готов взяться за работу прямо сегодня?

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11 лет назад
katerina_dyakova
Екатерина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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