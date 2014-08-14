Добрый день.

Нужно создать HTML опросник

Перечень вопросов прилагаю к заданию

Основные особенности:

1) Опросник для запуска на локальном компьютере (не подразумевается размещение на сервере)

2) Результаты опроса должны сохраняться в файл (обычный текстовый для каждого имени+email - свой файл)

3) Опрос - для сенсорного экрана, клавиатура отсутствует, браузер Internet Explorer! Для вода текстовых полей предусмотреть вызов виртуальной клавиатуры - как например в андроиде. Опрос будет запускаться на Windows 8, но аналогично для других версий Windows

4) Особые требования к внешнему виду - отсутствуют