нужен человек со знанием движка engine. настроить vds и поставить cms. после выполнения этого задания закажу след изменения в движке. в чем проблема: не грузит фото и музыку ...
Опросник
Добрый день.
Нужно создать HTML опросник
Перечень вопросов прилагаю к заданию
Основные особенности:
1) Опросник для запуска на локальном компьютере (не подразумевается размещение на сервере)
2) Результаты опроса должны сохраняться в файл (обычный текстовый для каждого имени+email - свой файл)
3) Опрос - для сенсорного экрана, клавиатура отсутствует, браузер Internet Explorer! Для вода текстовых полей предусмотреть вызов виртуальной клавиатуры - как например в андроиде. Опрос будет запускаться на Windows 8, но аналогично для других версий Windows
4) Особые требования к внешнему виду - отсутствуют
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