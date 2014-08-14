Скрипт для расшифровки VIN

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Нужен скрипт для расшифровки VIN номеров.

Разрабатывать не надо, нужен готовый. У кого есть?

Никакого API, разбор VIN должен происходить на основании собственной базы. Т.е. скрипт должен быть независимый.

Готов купить.

Оплата webmoney / qiwi / mastercard / visa

11 лет назад
expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)

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