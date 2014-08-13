Миграция контента с Drupal 6 на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужно перенести все ноды с изображениями (желательно с комментариями) и сохранением урлов с Drupal 6 на Wordpress. На сайте несколько тыс. страниц.

Прошу указывать стоимость и срок.

DrupalWordPress
11 лет назад
Vlad71
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров