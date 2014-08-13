Разработать компонент меню для CMS Битрекс

Разработать компонент для 1с-битрекс который будет решать задачу согласно ТЗ.

Оплата после демонстрации работы компонента, на вашем сервере.

Жду предложения со сроком и ценой.

Внимание, единые условия сотрудничества с нами таковы:

* Нет предоплаты для новых исполнителей.

* Если задача не большая, то оплата после демонстрации результата.

* Если задача большая, то оговариваются промежуточные точки и оплата согласно выполнения их.

* Передача исходников происходит путём комитов в репозиторий на битбакет.

* Соблюдение чётких сроков, если в срок задача не выполнена, и нет объяснения (внешние факторы типа не было интернета, затопили, заболел НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ), ТО мы вправе сменить исполнителя. Мы всегда готовы передоговориться в разумных рамках.